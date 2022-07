Il Milan ha vinto ieri in amichevole 5-0 contro gli austriaci del Wolfsberger e l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Pioli schiera i big, Adli lo è già diventato. E arriva la goleada". Il tecnico rossonero ha potuto finalmente molti titolari e così si è vista una squadra molto pimpante. In gol Leao, Rebic, Messias, Adli e Gabbia. Ottima prestazione del giovane francese che è apparso tra i più in forma.