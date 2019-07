Jordan Veretout è l’obiettivo dichiarato del Milan. I rossoneri, come riporta il Corriere della Sera, ci stanno provando. Dopo la prima richiesta da 25 milioni, ora la Fiorentina sta abbassando le pretese. L’intenzione di Maldini, Boban e Massara è chiudere a breve per metterlo a disposizione di Giampaolo per il ritiro che scatta oggi.