Davide, terzino del, è pronto a rientrare a difendere i colori rossoneri. Queste le parole di Gianni, suo agente, a Milan Tv, che commenta il rosso a Higuain contro la sua ex squadra: “C'è una differenza grossa. Nel trasferimento dal Napoli alla Juventus, Higuain ha voluto fortemente vestire i colori bianconeri, mentre è voluto andare al Milan solo dopo essere stato scaricato dalla Juve. C'è una differenza enorme per l'uomo, da non sottovalutare.. Ciò non significa che Higuain non abbia voluto venire in rossonero, ben intesi. Io parlo con chi si allena tutti i giorni con il Pipita e mi dice che si allena bene e che è contento di stare lì. Se il Milan ha i punti che ha lo deve anche a Higuain. E' in assoluto il giocatore del livello più alto che ha il Milan.C'è bisogno che lui si metta a disposizione della squadra e che ci sia con la testa e con il cuore. Non mi piace giudicare i giocatori per un episodio. Il rigorista del Milan credo sia Higuain, perché se no non sarebbe stato appropriatissimo, secondo me. Credo che Higuain sarebbe andato sul dischetto anche fosse stata un'altra partita per tirare il primo rigore stagionale. Ha dimostrato di non essere un cecchino infallibile dagli undici metri nel corso della sua carriera. Chi tira il prossimo? Higuain”.