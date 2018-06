Gianni Vitali, agente di Davide Calabria, parla del numero 2 del Milan ai microfoni di RMC Sport: "Adesso è in vacanza dopo una lunga stagione. Da dicembre in poi è diventato un titolare del Milan e credo che abbia fatto molto bene. Quest’anno ha avuto al fortuna di giocare con continuità, anche grazie purtroppo agli infortuni di Conti. Lui ha sfruttato al massimo questa occasione, è cresciuto tantissimo. I giovani? Il club rossonero sta facendo un grande lavoro. Romagnoli, Calabria, Donnarumma, Cutrone sono tutti giovani che rappresentano il presente e il futuro del calcio italiano. Il lavoro in questo senso è stato fatto in maniera ottima dalla società. Gattuso ha dato la svolta alla carriera di diversi giovani. Il ruolo? Davide si sente un terzino destro, poi è sempre a disposizione per giocare anche a sinistra, ma credo che lui renda meglio a destra. Lui e Conti sono i due migliori terzini italiani".



SULLA NAZIONALE - "Era stato vicino alla convocazione con Di Biagio".