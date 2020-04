Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, ha parlato ai microfoni di Milannews.it, spiegando: "Rinnovo? Io non ho sentito nessuno, mai parlato con nessuno. Il giocatore è disponibile a parlarne, lui sta benissimo al Milan. In estate avrà solo due anni di contratto rimasti, io credo che un club non debba mai arrivare ai limiti della scadenza, soprattutto con un giocatore giovane. Se il club vorrà parlare del rinnovo noi saremo disponibili, ma non andremo a chiederlo. Pensiamo che l’anno prossimo sia l’anno di Conti. Ha recuperato al 100% e in questi mesi ha trovato continuità. L’anno prossimo sarà messo in condizione di esprimere al massimo quelle che sono le sue potenzialità. Ripeto, noi non andremo a chiedere nessun tipo di contratto. Se il club vuole noi ci siamo".