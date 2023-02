Si è concluso l'incontro tra i rappresentanti di Olivier Giroud e il Milan: all'uscita, la risposta che rimanda la fumata bianca sul rinnovo di un'altra stagione a 4 milioni netti a stagione nel video realizzato dal nostro inviato:



"Si vedrà. Siamo vicini e lontani allo stesso tempo: per fare un gol a volte bastano 5 centimetri, sei dentro o fuori. Non si sa mai... Non so, decidono loro".