Milan, ag. Kjaer: 'Ha rifiutato il Fenerbahce. Vuole rinnovare, ma è libero di trasferirsi dopo gli Europei...'

Nel corso del mercato invernale il difensore del Milan Simon Kjaer è stato ricercato da diversi club europei, stando al suo procuratore Mikkel Beck: “Non farò commenti sui nomi dei club specifici. Ma Simon è, è sempre stato e sarà sempre oggetto di interesse in ogni finestra di trasferimento del calcio internazionale, ed è vero che a gennaio c'è stato l'interesse di diversi club europei anche molto grandi. Ma Simon gioca già per un club molto grande e non era affatto interessato a lasciare il Milan nel bel mezzo di un'altra stagione entusiasmante”, ha detto a bold.nk.



FENERBAHCE - “È vero che il Fenerbahce ha chiesto informazioni su Simon. Era una grande stella di quel club e il loro sogno è ancora quello di riportarlo. Ma non è stato nemmeno vicino a un trasferimento, perché nel bel mezzo di una stagione entusiasmante con il Milan, non era il momento giusto per Simon per prenderlo in considerazione".



FUTURO - “Non abbiamo ancora parlato con il club della prossima stagione. Lo faremo quando sarà il momento giusto per entrambe le parti. Simon vorrebbe rinnovare, ma per il resto si trova in una situazione perfetta in quanto libero di trasferirsi quest'estate dopo il Campionato Europeo con la Danimarca”.