Il Milan si muove, sia in entrata che in uscita. Questa mattina in sede è arrivato il noto agente Tullio Tinti per un incontro con la dirigenza rossonera.



SUMMIT PER GABBIA - Matteo Gabbia è un difensore che ha molto mercato. Piace tantissimo al Benevento, alle prese con il serio infortunio occorso ad Antei, e al Crotone che proprio ieri è stato a Casa Milan per chiederlo in prestito. Anche la SPAL ha fatto un sondaggio per l'under 21 azzurro, ecco perché il suo agente Tullio Tinti è stato a colloquio con Boban e Maldini. L'intenzione del club rossonero è quella di non far partire l'ex Lucchese, ma tutto può cambiare nei prossimi giorni.



IDEE MUSTAFI E GHIGLIONE - Nel corso del summit sono state affrontate anche altre situazioni che possono fare al caso del Milan. Paolo Ghiglione del Genoa è una idea per giugno, qualora uno tra Conti e Calabria dovesse fare le valige. Attenzione anche al nome di Shkodran Mustafi, esperto difensore in uscita dell'Arsenal. Tinti risulta essere l'intermediario per l'Italia e non è da escludere che le parti si siano aggiornate anche sulla posizione del difensore tedesco.