Il pareggio di ieri contro il Porto ha regalato il primo punto in Champions al Milan di Stefano Pioli, che chiude il gruppo B con Liverpool, Porto e Atletio Madrid. Qualificazione agli ottavi complicatissima ma non ancora matematicamente impossibile, ci sono due combinazioni che possono qualificare i rossoneri al turno successivo:



1) Se il Porto perde con il Liverpool e pareggia con l'Atletico Madrid o perde in caso di vittoria del Milan al Wanda Metropolitano con una differenza reti migliore dei Colchoneros.



2) Se il Porto pareggia con il Liverpool e perde con l'Atletico Madrid, a quel punto i rossoneri dovranno vincere in casa di Simeone chiudendo il girone con la differenza reti migliore dell'Atletico.