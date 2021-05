Il Milan si concentra sulle trattative per i rinnovi contrattuali. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, le priorità sono l'allenatore Stefano Pioli (fino al 2023 o al 2024) e il centrocampista Franck Kessié.



Il nazionale ivoriano va in scadenza tra un anno nel giugno del 2022: il club rossonero gli offre un prolungamento fino al 2026 con un aumento d'ingaggio dagli attuali 2,2 milioni a 4 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi.