Il Milan ha ricevuto le risposte da parte di Algeria e Nigeria in merito alla richiesta rossonera di poter trattenere Ismael Bennacer e Samu Chukwueze fino agli ottavi di finale di Coppa Italia previsti il 2 gennaio contro il Cagliari, per poi lasciar partire i due in direzione Costa d'Avorio, per la Coppa d'Africa. Per l'esterno ex Villarreal non ci sono problemi, le Super Eagles lo accoglieranno in ritiro a partire dal giorno dopo.



BENNA NON C'E' - Diverso il discorso per Bennacer. La federazione algerina ha risposto con un no inflessibile, non solo al Milan ma a tutte le altre squadre che, per i rispettivi motivi, hanno richiesto di poter ritardare la partenza delle loro Volpi del deserto. Il centrocampista ex Empoli, apprende Calciomercato.com, è dispiaciuto di non poter dare un'ultima mano alla squadra dopo l'assist contro il Sassuolo, ma come ha affermato qualche giorno fa è incolpevole rispetto al calendario e non rifiuterà mai la chiamata della propria Nazionale.