Milan, allarme per il rinnovo di Leao: la firma che scotta. Manca l'accordo sulle cifre, l'attaccante portoghese andrà in Qatar senza il nuovo contratto col rischio che l'effetto Mondiale possa stravolgere il futuro.



Se Leao diventasse uno degli uomini di copertina della Coppa del Mondo, il Milan finirebbe per ricevere più di qualche chiamata. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, una quasi sicuramente dal Chelsea di Todd Boehly. La domanda centrale, a questo punto, rischia di diventare un’altra: che cosa farebbe il Milan in caso di offerta multimilionaria a gennaio, diciamo pure in tripla cifra, oltre i 100 milioni? L’idea della dirigenza è chiara: rifiutarla. Il Milan vuole concludere la stagione con Leao e Rafa vuole restare al Milan fino a fine campionato. Una comune volontà che oggi è sicura.