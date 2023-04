Il Milan Primavera che ondeggia in campionato, un po' come la propria prima squadra sta vivendo una straordinaria stagione europea dove i ragazzi di Ignazio Abate si sono qualificati per la prima volta della propria storia per leQuesta sera a partire dalle 18 allo Stade de Geneve prenderà il via il primo incontro ad eliminazione diretta e che vedrà il Milan affrontare l'Hajduk Spalato. La vincente della sfida affronterà poi nella finalissima la vincente fra Sporting Lisbona e AZ Alkmaar.E se l'occasione è più unica che rara per il club, non potrà che esserlo anche per i ragazzi che scenderanno in campo.davanti a direttori sportivi, scout e inviati di tantissime società d'Europa che già sono accreditati, comeche seguirà LIVE la gara con i suoi inviati.Vi abbiamo parlato a lungo di giocatori come l'attaccantee il difensore centralegià nel giro della prima squadra. E vi abbiamo anche presentato dopo i quarti di finale vinti la storia del centrocampista Dariusz Stalmach. Ma chi sono i talenti che terremo maggiormente d'occhio in questa semifinale? Pronti a farci stupire da tutti, vi presentiamo 3 giocatori rossoneri su cui scommettiamo a priori:. Ecco chi sono nel nostro video.