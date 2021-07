Indossa la maglia dellacome quella del, i consueti pantaloncini a vita bassa, tratta lo ​comee i prati dicome quelli della nostra Serie A. Frankè subito decisivo per la sua nazionale nelle: a centrocampo, con libertà di accompagnare l'azione, fa tutto, come sempre. Muro quando c'è da respingere, lunghe corse quando c'è da inseguire o inserirsi, tackle quando c'è da frenare gli avversari, gol quando la partita è in bilico. E nel finale è arrivato anche il segnale decisivo: pantaloncino alzato sopra la coscia...Lainizia al meglio la sua: vittoria per 2-1 sull'Arabia Saudita, in una giornata in cui laha fatto solo 0-0 contro l'Egitto e lane ha prese 4 dal. Avanti gli Elefanti ivoriani per un autogol di Al Amri al 39esimo, 5 minuti dopo arriva il bel pareggio di Al Dawsari. Poi, nel secondo tempo il gol del 79 rossonero, che con la nazionale indossa la 8: controllo col destro, al limite dell'area, spalle alla porta, per girarsi, e poi diagonale mancino per regalare la vittoria ai suoi.- Dominante, in Serie A come nelle Olimpiadi. Gioca, senza pensieri. Come se non avesse il contratto insieme cadenza tra un anno. E il rinnovo è l'altro tema caldo che riguarda il futuro di, la partita che si gioca fuori dal campo e che vede protagonisti da una parte Maldini e Massara e dall'altra George, agente dell'ex Atalanta. Appuntamenti in vista, nuovi contatti, nuovi dialoghi, perché la priorità del Milan è rinnovare il contratto del punto fermo della squadra di Pioli.Ricordate quando contro l', sulla bandierina, nessuno riusciva a togliergli la palla?@AngeTaglieri88