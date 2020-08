Così il Milan - sul sito ufficiale - ha raccontato l'allenamento odierno verso la ripresa del campionato: "Quinto giorno di lavoro a Milanello dove la squadra, questa mattina, si è presentata come di consueto alle 9.30 per la colazione. Anche per via della giornata piovosa, i rossoneri hanno iniziato la fase di attivazione muscolare all'interno del campo coperto, rimanendoci per proseguire poi con alcuni esercizi focalizzati sulla forza. Terminata la prima parte, il gruppo è uscito all'esterno, sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi, per effettuare alcune esercitazioni tecniche prima di dedicarsi al possesso palla. Per concludere, spazio alla classica partitella su campo ridotto".