Perché Mattia Caldara andrà ancora in panchina in Cagliari-Milan? Ne è sicura La Gazzetta dello Sport e spiega i motivi: "Rino Gattuso è convinto che a Mattia serva lavorare ancora per abituarsi alla difesa a quattro e adattarsi ai meccanismi della difesa milanista. Quella sua sfuriata non passò inosservata: “Viene da un calcio diverso dal nostro, ha metodi di lavoro diversi, lo sapevo che era abituato in un certo modo e non possiamo resettare ciò che ha avuto in testa in questi anni, ma ha grande mentalità e voglia, e non ci sarà nessun problema. Dobbiamo mettere i giocatori in condizione di esprimersi al meglio e di non fare figuracce rischiose...” le parole di Gattuso nelle ultime settimane sull’ex bianconero arrivato questa estate a Milanello in cambio di Leonardo Bonucci. E così, va verso la panca anche col Cagliari".