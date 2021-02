Il Milan perde altri pezzi in vista del derby: Mario Mandzukic non sarà a disposizione per la sfida con l'Inter. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'attaccante croato ha accusato un problema muscolare, non si è allenato con il gruppo e dunque non potrà recuperare per la partita di domani.



Altra tegola per Stefano Pioli, che aveva già dovuto fare i conti con l'infortunio di Ismael Bennacer contro la Stella Rossa, una ricaduta muscolare a Belgrado per il centrocampista algerino, anche lui assente nel derby.