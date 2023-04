Troppi i punti persi da Pioli e i suoi ragazzi contro squadre del lato destro della classifica. Contro il Bologna i tifosi si aspettavano i tre punti e una grande prestazione dima sono rimasti delusi su tutta la linea.Certamente non un dettaglio quando si indossa la maglia di uno dei club più importanti e seguiti al mondo.- La casella zero alla voce reti segnate non rende completamente l’idea di quella che è la crisi di De Ketelaere. Fino alla partita di Monza il belga si era creato anche i presupposti per andare in gol,. Più strappi che palleggio. Ecco perché l’ex Bruges é un equivoco tattico oltre che economico.Un investimento da 35 milioni di euro, per un club attento ai conti come il Milan, non può essere depauperato in pochi mesi.Oggi il calcio del belga è molto lontano dalle idee del tecnico emiliano. Il primo passo però deve arrivare dal ragazzo che ha avuto il tempo necessario per capire la nuova realtà.