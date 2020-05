Half God Half Devil pic.twitter.com/nMc9bQvNUn — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) May 18, 2020

Altro messaggio social di Zlatan. L’attaccante del, che sembra essere sempre più lontani dai colori rossoneri per la prossima stagione, ha postato una foto su Twitter, dove per metà è ‘naturale’, per metà ‘joker’. Foto accompagnata dalla didascalia: “Per metà dio, per metà diavolo”.