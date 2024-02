Milan, altro segnale dal Rennes: prosegue un 2024 perfetto

Il Rennes è in forma smagliante. Altro bel segnale da parte del club francese, prossimo avversario del Milan nei playoff di UEFA Europa League: la squadra allenata da Julien Stéphan, dopo l’ottimo successo per 6-1 contro il Sochaux in Coppa di Francia (vittoria che li ha qualificati ai quarti di finale della competizione nazionale), ha vinto anche quest’oggi in Ligue 1: 1-0 ai danni del Le Havre, grazie alla firma di Bourigeaud. Un 2024 perfetto, composto da soli successi.



INIZIO 2024 PERFETTO - I transalpini confermano di essere in un momento di forma straordinario, è la 7ª vittoria su 7 partite disputate nel corso del corrente anno solare. Tre successi sono arrivati in Coppa di Francia (Guingamp, Marsiglia ai rigori e appunto Sochaux), mentre quattro in Ligue 1 ( i precedenti sono stati contro Nizza, Lione e Montpellier). Nel complesso, le vittorie consecutive sono 8, considerando anche quella in campionato contro il Clermont prima nell'ultimo turno del 2023: risultati che stanno permettendo al Rennes di risalire la classifica, ora è 7° con 31 punti, a -4 dal Lens e in piena corsa per una qualificazione anche alla prossima edizione dell’Europa League.



TESTA AL MILAN - Giovedì 15 febbraio (ore 21) ci sarà l'andata dei playoff di Europa League contro i meneghini a San Siro, giovedì 22 febbraio (ore 18.45), invece, il ritorno tra le mura amiche del Roazhon Park. In mezzo, la sfida di campionato contro il Clermont (domenica 18 febbraio).