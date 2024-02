Milan, il Rennes manda un messaggio: 6-1 in Coppa e inizio di 2024 perfetto

FA

Il Rennes è in forma e continua a dimostrarlo. Segnali forti dal club francese, prossimo avversario del Milan nei playoff di UEFA Europa League: la squadra allenata da Julien Stéphan sa solo vincere nel 2024.



VITTORIA PESANTE - Il Rennes infatti è la prima squadra a qualificarsi per i quarti di finale di Coppa di Francia, grazie al sonoro 6-1 inflitto al Souchaux (quarto in classifica in Ligue 3, terza divisione francese) negli ottavi. Il primo tempo è sontuoso, 4-0 per i bretoni firmato da Gouiri, Salah e Kalimuendo (doppietta). Nella ripresa trova il secondo centro personale anche Gouiri e Bourigeaud arrotonda, per i padroni di casa arriva grazie al rigore di Vittard il gol della bandiera.



INIZIO 2024 PERFETTO - I rossoneri confermano di essere in un momento di forma straordinario, è la sesta vittoria su sei partite giocate nel 2024. Tre successi sono arrivati in Coppa di Francia (Guingamp, Marsiglia ai rigori e appunto Sochaux), altrettanti in Ligue 1 contro Nizza, Lione e Montpellier. Nel complesso, le vittorie consecutive sono sette considerando anche quella in campionato contro il Clermont prima di Natale: risultati che stanno permettendo al Rennes di risalire la classifica, ora è nono con 28 punti.



TESTA AL MILAN - Domenica 11 febbraio il Rennes sarà di scena a Le Havre per la 21ª giornata di Ligue 1, poi la squadra di Stéphan se la vedrà con il Milan: giovedì 15 febbraio (ore 21) l'andata dei playoff di Europa League contro i rossoneri a San Siro, giovedì 22 febbraio (ore 18.45) il ritorno tra le mura amiche del Roazhon Park. In mezzo, la sfida di campionato contro il Clermont (domenica 18 febbraio).



SOCHAUX-RENNES - Di seguito risultato e marcatori di Souchaux-Rennes:



Sochaux-Rennes 1-6

24' e 47' Gouiri (R), 29' Salah (R), 35' e 41' Kalimuendo (R), 65' rigore Vittard (S), 81' Bourigeaud (R).