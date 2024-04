Milan, anche Bennacer può partire

43 minuti fa

Il flop stagionale del Milan porterà inevitabilmente a tanti cambiamenti all'interno della rosa e non solo per quanto riguarda la panchina che non sarà più affidata a Stefano Pioli. Tanti dei giocatori attualmente sotto contratto potrebbero dire addio o, perlomeno, saranno valutati attentamente davanti a proposte allettanti a livello economico per la società e i conti rossoneri.



E fra i giocatori che hanno deluso c'è anche Isamel Bennacer che ha sì solo 26 anni, ma che da tempo è attirato dalle sirene dell'Arabia Saudita dove un giorno vorrebbe trasferirsi anche per ragioni di vita e religione. Secondo la Gazzetta dello Sport se dovesse arrivare una chiamata da una società di Riyad allora la prenderebbe in considerazione già a partire da questa estate di mercato.