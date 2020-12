Altra tegola per la difesa del Milan, Stefano Pioli perde anche Matteo Gabbia durante la sfida contro il Parma: dura appena 5' la partita del giovane centrale, costretto ad abbandonare il campo dopo un contrasto con Cornelius che lo lascia dolorante alla gamba sinistra. Al suo posto, è stato inserito Pierre Kalulu, all'esordio in Serie A.



Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, per Gabbia ​si tratta di un trauma contusivo-distorsivo ginocchio sinistro, che verrà valutato nei prossimi giorni