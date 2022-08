C'è anche il Cagliari tra i club interessati alle prestazioni di Marko Lazetic. Il giovane centravanti serbo del Milan, reduce da un ottimo precampionato, in rossonero si trova la strada sbarrata dai vari Giroud, Origi, Rebic e Ibrahimovic e difficilmente riuscirà a ritagliarsi lo spazio che meriterebbe e che lui stesso desidera. Ecco perché la dirigenza meneghina sta valutando attentamente l'ipotesi di mandare il giocatore in prestito, consentendogli di maturare giocando con continuità.



Molte le società estere e nostrane che hanno già chiesto informazioni sul promettente attaccante balcanico. Tra questi oltre allo Spezia, nelle ultime ore si registra anche il forte interesse del Cagliari, alla ricerca dell'ultima pedina per sistemare il proprio reparto avanzato.