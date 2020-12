La riapertura ufficiale delle trattative si avvicina e Maldini e Massara non vogliono farsi trovare impreparati, perché le ultime partite hanno messo in evidenza che, oltre all'obiettivo dichiarato di un nuovo difensore centrale, anche gli altri reparti meriterebbero qualche valutazione. Tra questi, un centrocampo attualmente orfano di- Inelle ultime settimane e l'ultima ricaduta accusata in occasione del match contro il Parma(che nella conferenza stampa di oggi a un intervento sul mercato),Lo stesso ivoriano, costretto a fare gli straordinari per i ripetuti ko di Bennacer, sta iniziando a dare qualche fisiologico segnale di cedimento e per la second parte della stagione si pone dunque il dubbio di avere un numero sufficiente di calciatori per far fronti ai numerosi impegni spalmati tra campionato, Coppa Italia ed Europa League.- Ecco dunque che il mercato può venire in soccorso dei rossoneri,Che dopo le ultime deludenti apparizioni potrebbe essere considerato un po' meno indispensabile., centrocampista classe '95 del Fulham, e il mediano classe '99 del LilleDa seguire in particolare la situazione in casa Lille, dove i mancati introiti da stadio a causa del Covid e l'uscita di scena del gruppo Mediapro ha fatto saltare l'ingresso di risorse vitali per il bilancio del club francese.per rimettere in sesto le cose. Soumaré, già trattato dal Milan la scorsa estate (con una formula simile a quella utilizzata per Tonali, prestito con obbligo di riscatto), è in scadenza di contratto nel 2022 e non ha trovato tanto spazio in questa stagione agli ordini di Galtier. Le condizioni rispetto a settembre sono cambiate e non è detto che stavolta il Lille non possa scendere a più miti consigli.e che proprio contro il Milan fu autore di una prova da urlo nello 0-3 incassato dai rossoneri a San Siro in Europa League. La stampa transalpina è convinto che il sacrificato di lusso a gennaio per fare cassa sarà proprio lui, ma la sensazione è che il Lille punti a piazzarlo in Premier League per monetizzare al meglio.