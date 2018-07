Giornata rivoluzionaria in casa Milan. Dopo la nomina del consiglio di amministrazione e l’addio dell’amministratore delegato Marco Fassone, si avvicina un altro addio. Come raccolto da calciomercato.com, il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli non partirà con il Milan per la tournée in programma negli Stati Uniti. Domani alle 14.30 è previsto il ritrovo a Milanello e nel tardo pomeriggio la partenza verso Linate e il volo su Parigi, prima dell’altro verso gli States. La presenza dell’attuale direttore sportivo non è prevista. L’arrivo di Leonardo nelle vesti di nuovo responsabile dell’area tecnica con un ruolo importante anche in chiave mercato allontana sempre di più Mirabelli. Salvo clamorosi ripensamenti, dietro all’assenza del direttore sportivo rossonero dalla tournée ci può essere un imminente addio al Milan.