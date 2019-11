In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Antonio Nocerino ricorda il suo ex compagno ai tempi del Milan e fa il tifo per un suo ritorno in rossonero. Parliamo naturalmente di Zlatan Ibrahimovic: "Oggi al Milan c'è bisogno di gente che si prenda le proprie responsabilità. In questo senso preferisco un Ibra a quindici ventenni che non sanno né di carne né di pesce. E' il momento di essere uomini ancor prima che calciatori e con lui in squadra non ti nascondi: ti obbliga ad alzare l'asticella facendo rendere al meglio chi gli sta intorno. Lo fa dando l'esempio. E se non ti adegui si imbestialisce".