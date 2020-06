Il futuro di Gigio Donnarumma resta un'incognita sebbene la sensazione sia sempre più positiva e possibilista verso un rinnovo del suo contratto in scadenza 30 giugno 2021. Se però dovesse partire il portiere classe 1999 secondo Repubblica sta tornando in auge il nome di Mattia Perin, in prestito al Genoa dalla Juve, per sostituirlo.