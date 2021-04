Yonghong Li, ex presidente del Milan, analizza le conseguenze che porterebbe la Superlega europea al calcio tramite un tweet: "La Superlega europea è tutta focalizzata su una cosa: i soldi! Beneficia pochi, i privilegiati, non i tifosi! Dobbiamo impegnarsi per rendere il calcio più inclusivo e meno divisivo. Questa non è la strada giusta..."