Milan, ancora 20mila posti liberi per il Liverpool. Vendita aperta anche il giorno della gara

AFP via Getty Images

Ilsi prepara a vivere nuovamente delle incandescenti notti dicon la gara di domani sera a San Siroche apre la stagione europea 2024/25 dei rossoneri. La vocazione internazionale della squadra costruita danon ha per ora convinto il popolo milanista a rispondere presente per la gara coi Reds.Il momento negativo di inizio stagione, fra polemiche, casi aperti e un Fonseca apparso in difficoltà aveva inevitabilmente frenato la voglia di spendere ed investire cifre importanti per questa gara. Un discorso diverso è infatti andato in scena per la partita contro il Venezia chiusa con un tutto esaurito e con una vittoria per 4-0 che ha ridato morale.

Il Milan ha scelto di tenere aperta la vendita fino al giorno della gara e in tanti potranno assicurarsi un biglietto per l'esordio di Champions. Da venerdì 6 settembre è partita infatti la vendita libera dei tagliandi che terminerà nell'immediato pre-partita.