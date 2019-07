Zvonimir Boban, chief football officer del Milan, parla ai canali ufficiale del club rossonero: "​La decisione di cuore va bene sempre. Non ho problemi nello sbagliare, ho problemi di non provarci col club che amo, coi tifosi che ci hanno dato tanto, con la gente. Io credo che posso portare tanta passione e spessore calcistico nelle conoscenze dei giocatori, del calcio ma anche come dirigente, sono navigato, conosco le istituzioni calcistiche, conosco i ritmi comunicativi, credo che posso dare tanto in tanti campi".



MALDINI E MASSARA - "Paolo? C'è un rapporto fraterno, abbiamo continuato a restare in contatto dopo le nostre carriere, c'è tanta amicizia, tanto rispetto, tanti valori condivisi, tante idee calcistiche simili, tante idee sul Milan uguali, quindi non avevo nessun dubbio. Massara? Non lo conoscevo, ma abbiamo chiuso subito: è una persona perbene, capisce e conosce calcio, ci dà ampiezza nella panoramica di conoscenza di calciatori. Conosce club di Zimbabwe bene quanto quelli di Francia e di Svezia".



SU GIAMPAOLO - "Io ho giocato in quasi tutti i ruoli in tutti i sistemi, quindi a centrocampo un po' capisco. Ho fatto 10, playmaker, davanti alla difesa, in fascia, credo che Giampaolo mi avrebbe potuto utilizzare in tutti e i 4 ruoli. Giampaolo non avrebbe problemi a mettermi in campo. E' una persona speciale, un allenatore speciale, ha fatto tanto, ha fatto bene, anche sbagliando ha fatto bene. E' andato avanti con le sue idee, le ha revisionate perché è una persona intelligente. Se non hai la qualità solo col concetto non vinci. Deve partire capendo chi sono i giocatori, conoscendoli per valutarli definitivamente. Sarà un primo step di valutazione. Tempo libero? Non esiste più, c'è solo tempo di calcio, tempo di Milan".