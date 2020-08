Due giorni al raduno, due giorni alla ripresa dei lavori. Con il solito dubbio: Zlatan Ibrahimovic. Il Milan attendeva entro oggi la risposta dell'attaccante 38enne all'offerta di contratto, ma la risposta non è arrivata e ora i tempi giocano contro le speranze di Pioli: difficile se non impossibile che Ibra, nel frattempo rientrato in Svezia per affari personali e un rapido bagno di folla con alcuni fan, si presenti lunedì per i tamponi anti-Covid in vista dell'inizio del raduno a Milanello, previsto per martedì. Salvo clamorosi colpi di scena nelle prossime 24 ore dunque, i rossoneri dovranno iniziare la preparazione alla prossima stagione senza il loro totem, in attesa che la trattativa si sblocchi.



LA SITUAZIONE - Prosegue infatti il braccio di ferro tra il Milan e Raiola, fermi sulle rispettive posizioni per quanto riguarda l'ingaggio: 7 milioni di euro la richiesta di Ibra, 5 fino a un massimo di 6 più bonus la proposta della dirigenza rossonera. Resta intatta la fiducia di arrivare a un accordo, vista la reciproca volontà di proseguire il rapporto, ma la prima deadline è stata disattesa e ora i tifosi si interrogano su quanto a lungo possa ancora protrarsi questa situazione. Una fretta giustificata, anche in vista dell'impegno nei preliminari di Europa League a metà settembre, un appuntamento da non fallire per non restare un altro anno fuori dalle competizioni continentali. Niente raduno quindi, ma il Milan e Pioli hanno fretta di avere una risposta da Ibrahimovic: l'offerta è sul piatto, ora tocca allo svedese.



@Albri_Fede90