Siamo sinceri,, roboante e paradossale.molti pensavano che lo svedese stesse esagerando, giusto per legittimare il suo principesco contratto appena rinnovato. Quella di Ibra, sembrava la classica “iperbole”.Contro ogni previsione e anche a dispetto di determinati valori.Nel primo post-lockdown,, che hanno proseguito il loro percorso in rossonero su una strada che sembrava già segnata., la mentalità della squadra aveva avuto una crescita impressionante ma, a livello di testa, mancava ancora qualcosina. I rossoneri, nel rush finale, si erano arresi allo strapotere fisico e tecnico dell’Inter di Conte. E invece,, ennesimo scontro diretto conquistato con una forza mentale superiore agli avversari,Dopo i mezzi passi falsi contro Salernitana e Udinese,Contro il Napoli la squadra di Pioli non ha sbagliato nulla e ha messo sotto un avversario che, lo ribadiamo, dal punto di vista tecnico è superiore al Milan. “Abbiamo corso come dei pazzi”: ha dichiarato il tecnico rossonero per commentare quella che pare essere la vittoria più importante della sua carriera milanista. E ha ragione. ImplicitamenteQuesta squadra non sa e non può “gestire” le partite, ma deve aggredirle. Questo dovrà servire di lezione ricordando i troppi punti persi contro le piccole, in vista dei prossimi impegni contro avversari sulla carta abbordabili.Anche per sopperire alle fisiologiche lacune tecniche che possono emergere nei lassi di partita giocati a minor intensità. Lo svedese aveva ragione un anno e mezzo fa. Ha smentito tutti: adesso il Milan è in pole position per lo scudetto.a fine stagione, senza recriminare sui punti persi e sulle decisioni arbitrali avverse. Lo dico io per primo,A proposito di arbitraggi, ero stato il primo a dire che al di là del gol di mano di Udogie, il Milan contro i friulani non meritava affatto di vincere. Ma allo stesso modo voglio sottolineare con forza che,Il fallo ci poteva pure stare, maPer ora parla il confronto sul campo e, non ce ne voglia Spalletti, ma i rossoneri hanno dimostrato di essere una squadra. Molto più del suo Napoli. E di solito gli scudetti li vincono le “squadre”…