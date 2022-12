. Il portiere si è sottoposto oggi a controlli, come anticipato da Calciomercato.com , e non sono arrivati segnali di recupero:- Tutto rimandato dunque e si andrà all'inizio del prossimo anno. Maignan infatti si sottoporrà a. Il Milan monitora, con la possibilità di intervenire sul mercato per anticipare l'arrivo di, bloccato un mese fa per la prossima stagione.