Sono ore di attesa per il Milan che incrocia le dita e spera di non dover rinunciare ancora lungo a quello che è un elemento fondamentale per la sua squadra: Mike Maignan. Il portiere francese si sottoporrà in giornata a degli esami strumentali per capire l’entità del nuovo problema.



LA SITUAZIONE - Stagione decisamente tormentata quella di Mike Maignan che si era fermato la prima volta a fine settembre e poi per un altro problema seria il 19 ottobre scorso: “lesione del soleo della gamba sinistra” recitava una nota informale del club rossonero. Ora che sembrava arrivato il momento del ritorno in campo questo nuovo stop che rischia di tenere fuori l’ex Lille per tutto il mese di gennaio. Qualora gli esami strumentali dovessero confermare dei tempi di recupero lunghi il Milan proverà ad anticipare l’arrivo di Marco Sportiello, bloccato un mese fa per la prossima stagione.