Il nome di Ralf Ranginck continua a tenere banco in casa Milan e il suo arrivo sulla panchina rossonera, salvo clamorosi colpi di scena che oggi non sono all'orizzonte avverrà a fine stagione. Il direttore dell'area sport della Red Bull sta continuando a lanciare segnali e messaggi in Germania confermando di giorno in giorno i contatti con il club rossonero e anche nella giornata di ieri ha ribadito la sua posizione.



BENEFICIENZA - A Lipsia Rangnick è impegnato nel sociale, del resto anche lui nelle recenti interviste ha ribadito come il coronavirus abbia cambiato le priorità della vita di tutti noi. Il manager tedesco sta aiutando le persone più bisognose della città andando a consegnare dei pasti caldi all'ospedale Elizabeth della città e in quest'occasione è stato intervistato da Sport im Osten.



ALTRA CONFERMA - Stuzzicato sul suo corso di italiano e sul legame con il Milan, Rangnick ha di nuovo preso tempo sottolineando però come la possibilità di allenare il club rossonero esista e sia concreta: "Ho già detto che c'è stato un contatto con il Milan un po' di tempo fa. Però con il problema del coronavirus al momento ci sono temi più importanti. Per convincermi ad accettare un'altra sfida del genere devono combaciare tantissime componenti".