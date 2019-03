"Chiedetelo a Leonardo...". Ha risposto con un dribbling, Rino Gattuso. Perché la domanda sul ritorno di André Silva al Milan nella prossima estate era tutt'altro che comoda: il portoghese è partito col turbo, ha incantato in Spagna finché si è inceppato in zona gol in maniera piuttosto preoccupante. L'ultimo gol in Liga risale al 26 gennaio, i due precedenti addirittura al 25 novembre e 29 settembre, uno score che racconta perfettamente il calo di André Silva che ha segnato i suoi 9 gol in campionato praticamente tutti all'inizio. E adesso che succede?



L'IDEA DEL SIVIGLIA - In questi giorni, si è vociferato di un Siviglia in dubbio sul riscatto. Un'operazione che costerebbe 39 milioni di euro pagabili in più rate, mentre 4 milioni sono già stati versati nelle casse del Milan per il prestito oneroso. La realtà è che gran parte della dirigenza aveva spinto in autunno per provare a ottenere uno sconto, prontamente rifiutato dal Milan; André Silva si è inceppato in zona gol e adesso i pensieri sorgono, nonostante a ottobre scorso fosse stato garantito all'agente Jorge Mendes che la volontà fosse di riscattare André Silva in estate. Ecco perché André non è contento, si aspettava fiducia totale e invece i dubbi affiorano. LA VERITA' SUL RITORNO - L'idea del ritorno al Milan è vista diversamente da Silva e dal suo entourage. Mendes ha già fatto sapere a Leonardo che André non tornerebbe per fare la riserva di Krzysztof Piatek, senza giri di parole; vuole spazio da protagonista, giocarsi le sue carte, essere in vetrina e non intristito in panchina come gli è capitato un anno fa. Crescere in campo e non stare a guardare, Mendes da mesi sta lavorando tra il riscatto del Siviglia e l'idea Premier League pur di garantire un futuro importante ad André Silva. Il Milan ha memorizzato e aspetta, prima di tutto vuole capire la mossa degli spagnoli e poi deciderà il da farsi. Ma immaginare un Silva vice Piatek oggi è complicatissimo: fare cassa può essere la soluzione migliore per tutti.