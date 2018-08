André Silva è veramente a un passo dal trasferimento nella Liga. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, Milan e Siviglia stanno limando gli ultimissimi dettagli per il passaggio dell’attaccante portoghese - arrivato la scorsa estate dal Porto per 38 milioni di euro - al Siviglia. Dopo aver perso Michy Batshuayi, nuovo acquisto del Valencia, il club andaluso ieri ha accelerato per il classe 1995 del Milan e l'affare è in chiusura. Il giocatore - secondo quanto appreso da calciomercato.com - è atteso a Siviglia per sostenere le visite mediche e diventare un nuovo giocatore del club andaluso. La mancata convocazione del portoghese per la sfida contro il Real Madrid in programma domani è un ulteriore segnale in questo senso: André Silva al Siviglia, operazione in chiusura. Leonardo e Maldini - oggi impegnati nella conferenza stampa di presentazione dei nuovi acquisti Strinic e Reina - sono prossimi a chiudere un'altra importante operazione in uscita.