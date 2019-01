Andrè Silva è di proprietà del Milan, anche se con la maglia rossonera non ha brillato del tutto. Con la maglia del Siviglia invece, dove gioca attualmente in prestito sta facendo faville, motivo per il quale, come ha assicurato Caparros quasi sicuramente verrà riscattato. L'ultima indiscrezione lanciata da MundoDeportivo però, vede il portoghese desideroso di raggiungere Cristiano Ronaldo, suo compagno in Nazionale alla Juventus. Fondamentale sarà il ruolo di Jorge Mendes nella trattativa.