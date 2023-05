Più di settantamila persone con il fiato sospeso a seguire ogni minimo gesto o smorfia di Rafael Leao. É quanto successo al minuto 11 del primo tempo di Milan-Lazio, dopo un’accelerazione potente delle sue, l’asso portoghese si è fermato toccandosi l’inguine. Stefano Pioli e il suo staff hanno subito optato per il cambio in via precauzionale: mercoledì c’è il derby in semifinale di Champions League, una partita che vale una stagione. La partita va avanti ma nella testa dei tifosi c’è solo una domanda: “Come sta Rafa?”.



L’OTTIMISMO DI PIOLI E LEAO - A rasserenare gli animi a fine partita ci ha pensato lo stesso Rafael Leao che, uscendo dallo stadio, ha detto: “Sto bene, nulla di grave”. E anche lo stesso Stefano Pioli ha confermato la tesi del suo giocatore ribadendo, però, che gli esami verranno fatti solo domenica nonostante ci sia ottimismo per vederlo in campo nel derby. I primi segnali raccontano di un affaticamento muscolare, ma servirà pazientare 18/24 ore per avere un quadro completo della situazione.



IL PIANO B - Nessuno in casa rossonera vuole pensare a un undici senza Leao nella sfida a Lukaku e compagni. Ma il portoghese sarà della contesa solo se al 100% perché sarebbe deleterio correre dei rischi considerando anche l’importanza che avrà questo rush finale in campionato. Il piano B in caso di forfait di Rafa sarebbe quello di schierare Rebic largo a sinistra, sperando che il clima teso possa infiammare il croato.