Siamo alle battute finali della trattativa tra Milan ed Empoli per Luca Antonelli. Come appreso da Calciomercato.com, il terzino si trasferirà presto in Toscana, dove firmerà un triennale e spalmerà così il suo ingaggio rimanente in rossonero. Il club di via Aldo Rossi non ricaverà nulla dalla sua cessione e riconoscerà una buonuscita all'ex Genoa.