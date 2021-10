IL TABELLINO

. Al, infatti, basta un 1-0 firmato da, con poco gioco e poche altre occasioni da gol, per battere ile provare a staccare il. In attesa di sapere come risponderà la squadra di, l’unica certezza è che i rossoneri rimarranno da soli in testa per due notti, come non era mai successo fin qui, visto chee compagni giocheranno soltanto giovedì sera contro il. Poi, comunque vada, domenica prossima ci sarà la trasferta sul campo dellae a quel punto sapremo se l’appannamento del Milan è dovuto soltanto alle assenze, oppure se è l’inizio di una preoccupante involuzione,. Stavolta, se non altro, non c’è stato bisogno di rimontare due gol come contro il, o di tornare in vantaggio dopo essere stati raggiunti dalcon un uomo in meno. Ma al di là dei meriti del, che ha concesso il minimo sindacale a untroppo spuntato, rispetto alle gare stravinte sul piano del gioco contro la Lazio e l’Atalanta, impressiona la fatica con cui Calabria e compagni creano pericoli agli avversari.- Dopo l’ultima partita vinta 4-2 a Bologna, Pioli rilancia, rispettivamente al posto di Kjaer,, mantenendo il consueto 4-2-3-1 in cui tutti si trovano a occhi chiusi., invece, può ripresentare dall’iniziodopo 59 giorni, ma non basta l’atteso rientro delper frenare la voglia di vincere del Milan, a prescindere da chi va in campo. E così mentresbarra la strada a Lukic e Pobega,si incarica di smistare i palloni a destra verso Saelemaekers e a sinistra verso Leao. Per sbloccare lo 0-0, però, serve un banale calcio d’angolo battuto asul quale, confermato trequartista come vice Diaz, corregge di testa versoche di sinistro infila in rete il pallone dell’1-0.. Il Torino, infatti, chiude le corsie esterne dovenon arrivano mai sul fondo per crossare palloni al centro dove Giroud rimane a lungo isolato. La partita è brutta, senza grandi occasioni da una parte e dall’altra, perché il Milan sta attento a non scoprirsi mentre il Torino non riesce ad avvicinarsi aPioli, ricordando le sofferenze del secondo tempo di Bologna incominciato sul 2-0, non si fida del vantaggio minimo e dopo l’intervallo cambia due quarti della difesa togliendo gli ammonitiper affidarsi ae soprattutto al bentornato, dopo la sosta per Covid. L’intenzione è quella di spingere di più sulla fascia sinistra, ma per la verità proprio su quella corsia si vede per la prima volta, smarcato da, che spreca la migliore occasione del Torino deviando debolmente tra le braccia di. E’ la conferma che il capitano non è ancora al cento per cento e allora Juric poco dopo lo toglie, rilanciando Sanabria, insieme con Praet al posto di Linetty.- L’uomo che più degli altri anima la manovra del Torino ècon i suoi strappi sulla trequarti, masi confermano insuperabili al centro della difesa. E sono proprio loro a far scattare il contropiede rossonero che esalta la velocità di Leao, anche se non bastano nemmeno i suoi strappi per offrire palloni giocabili a. Pioli si accorge che il centrocampo è in sofferenza e allora prova a inserire forze fresche, con un’iniezione di vitamina B, come le iniziali di Bakayoko che rileva l’acciaccato Tonali e Bennacer che sostituisce Krunic.Come non detto, però, perché il Milan giochicchia senza creare altre occasioni da gol mantenendo in partita. E così, come era già successo all’inizio della ripresa, improvvisamente i granata si rendono pericolosi conche esalta i riflessi di. Juric capisce che il pareggio è possibile e negli ultimi 10’ gioca la carta della seconda punta, inserendoal fianco di Sanabria, rinunciando alla spinta, per la verità soltanto teorica fin qui, di Aina.- Pioli, invece, non ripete l’esperimento delle due punte inaugurato nel finale a, perché l’ingresso diper gli 8’ che mancano, recupero compreso, rientra nel progetto di una semplice staffetta con. Quanto basta per spaventare gli avversari che però provano fino all’ultimo secondo a pareggiare, spaventando i tifosi rossoneri soprattutto quandosalva davanti a, precedendo il tocco finale di Sanabria. E così il triplice fischio finale dell’arbitro è una liberazione per i tifosi rossoneri.: 13' pt Giroud (Mil): 13' pt Krunic (Mil)Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli (dal 1' st Kjaer), Kalulu (dal 1' st Hernandez); Kessie, Tonali (dal 20' st Bakayoko); Saelemaekers, Krunic (dal 20' st Bennacer), Leao; Giroud (dal 40' st Ibrahimovic)Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Jungdal, Conti, Gabbia, Hernandez, Kjaer, Bakayoko, Bennacer, Ibrahimovic, Maldini, Pellegri.Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno (dal 1' st Rodriguez); Singo (dal 29' st Vojvoda), Lukic, Pobega, Aina (dal 35 st Zaza); Linetty (dal 9' st Praet), Brekalo; Belotti (dal 9' st Sanabria).Allenatore: Juric. A disposizione: Berisha, Izzo, Zima, Zaza, Baselli, Rodriguez, Sanabria, Praet, Kone, Vojvoda, Warming, Rincon.' pt Buongiorno (Tor), 9' pt Romagnoli (Mil), 24' pt Singo (Tor), 34' pr Kalulu (Mil), 11' st Pobega (Tor), 47' st Bakayoko (Mil)