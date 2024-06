Getty Images

Milan, arriva la decisione di Maignan sul rinnovo

22 minuti fa

Il prolungamento di contratto di Mike Maignan, che è in scadenza al 30 giugno 2026, è uno dei temi caldi di casa Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il portiere francese ha deciso di voler restare al Milan e prolungare il suo contratto con il club di via Aldo Rossi.



Non appena finiranno gli Europei, dove Maignan sarà il titolare inamovibile della sua Francia, entrerà nel vivo la trattativa per il suo rinnovo con la società rossonera, così da evitare i possibili assalti di top club come Bayern Monaco, PSG e Manchester City. La sua priorità è rimanere al Milan e presto le parti si vedranno per trovare un accordo.