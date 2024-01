Milan, arriva la richiesta del Monza per Bartesaghi

Redazione CM

Arrivano conferme sull'indiscrezione lanciata da Relevo in Spagna sulla richiesta del Monza, che ha preso informazioni presso il Milan circa l'eventualità di un prestito di Davide Bartesaghi, terzino classe 2005 che ha esordito con la maglia rossonera in questa stagione. I brianzoli, che hanno nella loro lista anche Bakker dell'Atalanta per il ruolo di esterno, attendono che il Diavolo faccia le proprie valutazioni anche in corrispondenza dell'ufficialità dell'arrivo di Filippo Terracciano dal Verona.