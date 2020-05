Piedi buoni, reattività e grande abilità in marcatura. Robin Koch ha tutte le carte in regole per fare il salto di qualità. Il difensore del Friburgo, che all'occorrenza può giocare davanti alla difesa, è un profilo che Rangnick sta seguendo per il Milan, come anticipato da calciomercato.com e confermato da Gazzetta.it. Su Koch c'è anche il Napoli.