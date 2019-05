Triangolo di mercato tra dirigenti in vista tra Milano, Londra e il Brasile: le porti girevoli del calcio hanno colpito ancora, questa volta in ottica dirigenziale. Il club rossonero ha infatti acquisito i servigi di Ivan Gazidis, ad e dg scelto da Elliott: quello che stupisce è l'alternanza con Leonardo, in procinto di dimettersi dal club rossonero proprio per la differenza di vedute con il sudafricano.



LEONARDO VERSO IL BRASILE - Ma non è finita qui: con tutta probabilità Leonardo infatti avrà un incarico nella federazione brasiliana, come direttore tecnico dei verdeoro, al posto di Edu Gaspar, che andrà a fungere da direttore tecnico dell'Arsenal! Un'alternanza incredibile con tre dirigenti che si sono praticamente scambiati le posizioni: nel calcio di oggi accade anche questo.