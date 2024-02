Atalanta, che beffa: pesca ancora lo Sporting Lisbona!

Marina Belotti

L'Atalanta pesca ancora lo Sporting Lisbona di Ruben Amorim. Una beffa, dal momento che l'unico motivo per cui la squadra portoghese non è testa di serie è perché l'Atalanta è riuscita a raccogliere 3 punti in più nel Gruppo D, battendola all'andata e pareggiando in casa: 14 a 11 il compito di prima e seconda del girone. Non solo, c'è anche un altro problema di date da risolvere: l'andata degli ottavi di finale di Europa League non si può giocare a Lisbona il 7 marzo in contemporanea al Benfica, per cui dovrà essere anticipato presumibilmente al martedì 5 marzo. A questo punto però andrà rinviata anche la partita col Bologna, in programma domenica sera e con biglietti già venduti. Insomma, a Bergamo regna tanta rabbia e confusione.



Ecco formazione tipo, stella e cammino degli avversari dell'Atalanta.



SPORTING LISBONA



LA FORMAZIONE TIPO (3-4-3) - Adán; Diomande, Coates, Gonçalo Inacío; Esgaio; Hjulmand, Morita, Santos; Gonçalves, Gyökeres, Paulinho.



LA STELLA - Pedro Gonçalves. Qualità, personalità, gol dai 40 metri, è lui la gemma dello Sporting. Il 25enne la scorsa stagione ha segnato 20 reti e messo a referto 15 assist. Quest’anno



IL CAMMINO - Lo Sporting è arrivato al quarto posto nello scorso campionato. Ad aprile ha affrontato la Juve, pareggiando 1-1 e perdendo 1-0, nei quarti di finale di Europa League. Nel girone di Europa League da settembre a dicembre è arrivata seconda nel girone, proprio dietro l'Atalanta, a quota 11.



I PRECEDENTI - Il 2 e 16 marzo del 1988 l’Atalanta si confrontò con lo Sporting in Coppa delle Coppe: in casa batterono 2-0 i portoghesi, mentre al ritorno a Lisbona fu 1-1, con il gol di Cantarutti che spalancò ai nerazzurri le porte della semifinale di Coppa delle Coppe col Malines, indimenticabile nel cuore di tutti i tifosi. Quest’anno l’ha sfidata all’andata, il 5 ottobre a Lisbona, battendola 2-1 con i gol dei giovani Scalvini e Ruggeri, e al ritorno, il 30 novembre al Gewiss Stadium, con il pareggio per 1-1, firmato da Scamacca il vantaggio iniziale.