Milan-Atalanta (domenica 26 febbraio con inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 24esima giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno.



LE ULTIME - Pioli non può contare sugli indisponibili Calabria e Bennacer. Dall'altra parte, oltre allo squalificato Demiral, Gasperini deve fare a meno degli infortunati Hateboer, Pasalic (ex di turno) e Duvan Zapata.



PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (3-4-1-2): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Thiaw; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Diaz; Giroud, Leao. All. Pioli.



ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Maehle; Lookman, Hojlund, Boga. All. Gasperini.