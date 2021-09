(calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Infinity) è una gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi in(gruppo B). I rossoneri tornano a riveder le stelle a San Siro 7 anni e 7 mesi dopo l'ultima volta, sempre contro la squadra di. Il quale, dopo lo 0-0 in casa col Porto, stasera deve fare a meno dello(ex Fiorentina). In panchina ci sono altre tre vecchie conoscenze della Serie A:, l'unica della stagione. Assenti gli. Rebic titolare al centro dell'attacco, con Giroud pronto a entrare dalla panchina. Il Milan ha vinto solo una delle ultime 17 partite disputate contro avversarie spagnole in competizioni europee (7 pareggi e 9 sconfitte).MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Rebic. (A disp. Tatarusanu, Jungdal, Romagnoli, Kalulu, Florenzi, Gabbia, Bennacer, Ballo Touré, Maldini, Giroud). All. Pioli.ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Gimenez, Felipe, Hermoso; Lemar, Llorente, Koke, Carrasco; Suarez, Joao Felix. (A disp. Lecomte, Vrsaljko, Renan Lodi, Kondogbia, Herrera, De Paul, Correa, Griezmann, Cunha). All. Simeone.Arbitro: Cakır (Turchia), assistenti Duran e Ongun, Kardesler quarto uomo, Bitigen e Kalkavan al Var.