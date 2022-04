Un attacco tutto da decidere. Il prossimo mese e mezzo sarà decisivo per Milan, non solo sul campo, con scudetto e Coppa Italia che conosceranno finalmente i vincitori. Per Maldini e Massara ci saranno decisioni da prendere, soprattutto sul fronte attacco. Al momento, infatti, solo Olivier Giroud è certo di restare, di essere ai nastri di partenza della prossima stagione. L'attaccante francese, sbarcato la scorsa estate a Milano dopo la lunga esperienza in Inghilterra con Arsenal e Chelsea, ha segnato 11 gol in 31 partite, dando garanzie anche per il futuro. Lui ci sarà, per tutti gli altri attualmente in rosa c'è un grande punto di domanda. Questo non significa che il Milan smobiliterà, rivoluzionerà il reparto, solo che a oggi ci sono troppe incertezze, che non sono esclusi addii anche sorprendenti.